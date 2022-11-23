TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açılandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ konut, arsa ve işyeri başvurusu yapan vatandaşlar şimdi kura çekimlerine odaklandı. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açılandı mı, belli oldu mu?