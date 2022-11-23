TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açılandı mı, belli oldu mu?
TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular e-Devlet üzerinden tamamlandı. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açılandı mı, belli oldu mu?
TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açılandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ konut, arsa ve işyeri başvurusu yapan vatandaşlar şimdi kura çekimlerine odaklandı. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açılandı mı, belli oldu mu?
TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Konya konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINABİLİYOR MU?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut
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