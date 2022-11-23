Yeniden deprem olacak mı? Büyük deprem bekleniyor mu? İstanbul’da bir kez daha deprem olur mu? UZMAN AÇIKLAMALARI

Yeniden deprem olacak mı? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Meydana gelen depremde biri beyin kanaması, diğeri de kalp krizi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken AFAD, yaralı sayısının 68'e çıktığını, en büyüğü 4,3 olan 123 de artçının olduğunu belirtti. Peki, depremler yeniden tekrarlar mı? İşte, uzman açılaması...

BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.