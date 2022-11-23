Yeniden deprem olacak mı? Büyük deprem bekleniyor mu? İstanbul'da bir kez daha deprem olur mu? UZMAN AÇIKLAMALARI
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğünde olan deprem İstanbul ve bazı ilçelerde derinden hissedildi. İki kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise yaralandığı deprem sonrası birçok vatandaş, " Yeniden deprem olacak mı? " sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Tekrar deprem olacak mı? ,"Büyük deprem bekleniyor mu? İşte, uzman açıklamaları...
Yeniden deprem olacak mı? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Meydana gelen depremde biri beyin kanaması, diğeri de kalp krizi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken AFAD, yaralı sayısının 68'e çıktığını, en büyüğü 4,3 olan 123 de artçının olduğunu belirtti. Peki, depremler yeniden tekrarlar mı? İşte, uzman açılaması...
BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?
Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA YENİDEN DEPREM OLUR MU?
Jeofizik mühendisi Şerif Barış ise Düzce'deki depremle ilgili şunları söyledi:
"Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. 4, 4.9 şiddetinde olabilir, insanların tedirgin olmaması gerek. Fayın 3 boyutlu yapısını tespit edemiyoruz. Sistem kurulması gerekiyordu. Verilen kaynak ve ödeneğin eksik olması bu işi engelledi. Yoksa ben Düzce'den başlayarak 3 sene boyunca orayı inceleyecektim. Yerin 3 boyutlu tomografisini çekmeden prüzlü bölgeleri net bir şekilde bilme imkanımız yok.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Kentte meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'DAN DÜZCE DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla, en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce'de 1'i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır.
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