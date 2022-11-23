Sakarya Üniversitesi vizeler iptal mi? SAÜ tatil mi? Rektörden ve üniversiteden flaş açıklama

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, lisans ve ön lisans programlarında bugün yapılacak üniversite ortak zorunlu ve üniversite ortak seçmeli derslerinin vize sınavları ertelendi.

Bu sınavların dışında kalan ve bugün yapılacak diğer sınavlarla ilgili vizelere girmeyen öğrencilere ise sınav hakkı tanınacak.

Sevgili öğrenciler!

Zaten yeterli stres yaşadınız.

Lütfen vize stresi yaşamadan hayatınıza devam edin.

Lehinize olan neyse onu yaparız.

Mağduriyet yaşatmayız. — Hamza AL (@ProfDrHamzaAl) November 23, 2022

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bildirildi.