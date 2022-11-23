Gaziantep’te akılalmaz hırsızlık! Çatıdan girdiği depodan 7 ayda 250 bin liralık ürün çaldı

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN…

Mağaza sahibi İslam Özaltın, şüphelinin 7 ay boyunca mağazadan belirli aralıklarla ürün çaldığını söyledi. Özaltın, şüphelinin dikkat çekmemek için sayısı çok olan ürünlerden 1 tane aldığını belirterek, "Mağazamızda hırsızlık olayı oldu. Binamızın beşinci katında bir depomuz var. Hırsız çatı katında yalnızca kendisinin girip çıkabileceği bir delik açmış. 7 ay boyunca aralıklarla girip mağazamızın deposundan ürünler çalıp gitmiş. Sayım yaparken fark ettiğimiz hırsızlık vakasında yaptığımız tespitlerle 7 aylık süreç içerisinde yaklaşık 250 bin TL değerinde ürünümüzün olmadığını gördük. Hırsız sağ olsunlar emniyet güçleri tarafından yakalandı. Çaldığı ürünlerin bir kısmını tekrar alabildik. Hırsızlık olayını çok profesyonelce kurgulamış. Örnek verecek olursak, dikkat çekmemek için depoda sayısı çok olan ürünlerden sadece birisini almış. Hırsız yakalandı ve şu anda cezaevine konuldu" diye konuştu.