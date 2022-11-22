Son dakika: Valilikten 8 gün yasak kararı! Bu gece yarısı başlıyor! İşte nedeni...
Son dakika haberi... Batman Valiliği, yarından geçerli olmak üzere 8 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...
Batman Valiliği, kent genelinde 8 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinliklerine kısıtlama getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, cumhuriyetin temel nitelikleri ile devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla düzenlenecek etkinliklerin 8 gün süreyle kısıtlandığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında, can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem ve etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma) ile ilimizde eylem ve etkinlik düzenlemek, düzenlenecek olan eylem ve etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 23.11.2022 günü saat 08.00'dan 30.11.2022 günü saat 23.59'a kadar 8 gün süreyle yasaklanmıştır."
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