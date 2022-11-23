Mersin’de son anda kurtuluş! Nefes borusuna yemek kaçan kadını 'Heimlich manevrası' ile kurtardı
YAŞAM DHA
Mersin’de bir restoranda nefes borusuna yemek kaçan kadını, iş yeri sahibi, yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki bir restorana ailesiyle giden ismi öğrenilemeyen kadının, nefes borusuna yemek kaçtı. Kadın müşteriye önce masadakiler ardından da çevredekiler müdahale etti.
Bu sırada olayı gören ve ilk yardım eğitimi alan işletme sahibi 40 Murat Kurtar, kadına yaklaşık 1 dakika boyunca 'Heimlich manevrası' uyguladı. Kadın, uzun uğraşlarla kurtarılırken, o anlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.
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