Heimlich manevrası nedir | Boğazına ekmek takılan çocuğu işte böyle kurtardı
Heimlich manevrası nedir | Aksaray'da bir lokantada annesiyle yemek yerken boğazına ekmek takılan 2 yaşındaki çocuk, ilk yardım eğitimi alan lokanta sahibinin uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle kurtarıldı. Lokanta sahibinin küçük çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 29.06.2021
16:48
Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, lokantada annesinin yedirdiği yemeği yutmaya çalıştığı esnada boğazına ekmek duran 2 yaşındaki Mina Ü. bir anda fenalaştı.
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Müşterisinin hemen arka masasında hesap işlemi yapan lokanta sahibi Murat Altındal (30), durumu fark edince 2 yaşındaki çocuğu oturduğu pusetten çıkartan annesinin elinden aldı. Lokanta sahibi 'Heimlich' manevrası yöntemiyle çocuğa müdahale etti. Küçük Mina, Heimlich manevrası yöntemiyle boğazına takılan ekmek çıkınca rahat bir nefes aldı. Lokantada yaşanan bu olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan olayı anlatan lokanta sahibi Murat Altındal, "
Günlük hesap işlerimizi yapıyorduk. Bir anda bebeğin annesinin çığlık sesini duydum. Ani müdahalede bulunduk. Bu konuda kendi çocuğumuzdan da tecrübemiz vardı. Bir de aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde kısa sürede zaten sıkıntıyı giderdik. Annesi sanırım ekmek vermiş yemesi için. O da küçük çocuklarda geneldir boğazına durmuş. Ani bir müdahalede bulunduk. Şükür çocuğumuzda sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.
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"3-4 DAKİKA İÇİNDE HEİMLİCH MANEVRASI İLE HAYAT KURTARILABİLİR" Özel Aksaray Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erkan Öztürk, müdahalede bulunan lokanta sahibini tebrik ederek, "Ben vatandaşımızı tebrik etmek istiyorum.
Gerçekten aldığı tıbbi eğitiminde sayesinde bir hayatı kurtarmış oldu. Gerçekten özverili davranmış. O yüzden kendisini çok tebrik ediyorum. Heimlich manevrası 1974 yılında ABD'li doktor Henry Heimlich tarafından bulunmuş bir manevra, adını da kendisi koymuş zaten.