Heimlich manevrası nedir | Boğazına ekmek takılan çocuğu işte böyle kurtardı

Yaşanan olayı anlatan lokanta sahibi Murat Altındal, "Günlük hesap işlerimizi yapıyorduk. Bir anda bebeğin annesinin çığlık sesini duydum. Ani müdahalede bulunduk. Bu konuda kendi çocuğumuzdan da tecrübemiz vardı. Bir de aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde kısa sürede zaten sıkıntıyı giderdik. Annesi sanırım ekmek vermiş yemesi için. O da küçük çocuklarda geneldir boğazına durmuş. Ani bir müdahalede bulunduk. Şükür çocuğumuzda sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.

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