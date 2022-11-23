İzmir’de cinnet getiren koca önce eşini sonra kendisini vurdu! Kendi öldü, eşi ağır yaralı

SOKAĞA KAÇTI

Vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanan İpek Şaşmaz, can havli ile kendisini sokağa atarak kaçmaya çalıştı. Yaşar Şaşmaz bu sırada, aynı tüfekle önce cinsel uzvuna sonra da başına ateş ederek yaşamına son verdi.