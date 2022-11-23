İzmir’de cinnet getiren koca önce eşini sonra kendisini vurdu! Kendi öldü, eşi ağır yaralı
İzmir Urla’da, oturduğu evde cinnet getiren 57 yaşındaki Yaşar Şaşmaz tartıştığı 44 yaşındaki eşi İpek Şaşmaz'a pompalı tüfek ile ateş açtı. Olay sonucunda ağır yaralanan talihsiz kadın, can havliyle kendisini sokağa atarak evden uzaklaştı. Bu esnada, Yaşar Şaşmaz aynı pompalı tüfekle kendisine iki el ateş ederek hayatına son verdi. Diğer taraftan, çift arasında, İpek Şaşmaz'ın bir hafta önce evi terk etmesiyle kavga çıktığı öne sürüldü.
Olay, geçen gün saat 23.00 sularında İzmir'in Urla ilçesi Yaka Mahallesi Martı Sokak'taki bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, İpek Şaşmaz ve eşi Yaşar Şaşmaz arasında oturdukları evde başlayan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.
Tansiyonların yükselmesi sonucu, Yaşar Şaşmaz evdeki pompalı tüfeği eline alınca İpek Şaşmaz kaçmaya başladı. Yaşar Şaşmaz pompalı tüfeği eşine doğrultarak ateşledi.
SOKAĞA KAÇTI
Vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanan İpek Şaşmaz, can havli ile kendisini sokağa atarak kaçmaya çalıştı. Yaşar Şaşmaz bu sırada, aynı tüfekle önce cinsel uzvuna sonra da başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Yaşar Şaşmaz'ın silahı ateşlediği sırada bahçede bulunan bir köpeğinde, isabet eden saçmalar sonucunda yaralandığı öğrenildi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olayda ağır yaralanan İpek Şaşmaz'ı ambulansa alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.
SAĞLIK DURUMU AĞIR
Burada tedaviye alınan İpek Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Şaşmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
BİR HAFTA ÖNCE EVİ TERK ETTİĞİ İDDİASI
Öte yandan, Yaşar Şaşmaz ile İpek Şaşmaz arasında, İpek Şaşmaz'ın bir hafta önce evi terk etmesi gerekçesiyle tartışma çıktığı ileri sürüldü. Yaşar Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İpek Şaşmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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