İzmir'de cinnet getiren koca dehşet saçtı! Önce eşini sonra kenidi pompalıyla vurdu

İzmir Urla’da, oturduğu evde cinnet getiren 57 yaşındaki Yaşar Şaşmaz tartıştığı 44 yaşındaki eşi İpek Şaşmaz'a pompalı tüfek ile ateş açtı. Olay sonucunda ağır yaralanan talihsiz kadın, can havliyle kendisini sokağa atarak evden uzaklaştı. Bu esnada, Yaşar Şaşmaz aynı pompalı tüfekle kendisine iki el ateş ederek hayatına son verdi. Diğer taraftan, çift arasında, İpek Şaşmaz'ın bir hafta önce evi terk etmesiyle kavga çıktığı öne sürüldü.

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