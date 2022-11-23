Antalya’da saplantılı savcı hakkında flaş gelişme! "Kur’an’a seni sevmiyorum diye el bas" demişti

"HAKKINI HELAL ET"

"Beni istemiyor musun?" diye tekrar soran A.K, olumsuz yanıt alınca "Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan senle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et" diyerek evden çıktı. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı kadın, meslektaşından şikayetçi oldu.