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Antalya’da saplantılı savcı hakkında flaş gelişme! "Kur’an’a seni sevmiyorum diye el bas" demişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Antalya’da saplantılı savcı hakkında flaş gelişme! Kur’an’a seni sevmiyorum diye el bas demişti

Antalya’da görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., Beyşehir'de görev yapan Ş.A.'ya aşık olmuş ve evini basmıştı. Sahte sosyal medya hesapları açarak, kadına zaman zaman mesajlar gönderen A.K. bu mesajları görmeyen meslektaşına takıntı haline getirdi. Yaşanan bu olay üzerine jet hızıyla harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı A.K.'nin açığa alınmasına karar verdi.

Antalya Manavgat'ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K, sosyal medyada sahte hesaplar açarak Konya Beyşehir'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ş.A'ya aşk mesajları attı.

Ancak Ş.A. önemsiz klasörüne düşen bu mesajları görmedi.

Geçen günlerde erken saatte eşinin aracıyla Manavgat'tan Beyşehir'e giden A.K, Ş.A'nın apartmanına girdi ve kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı.

Sabah'ın haberine göre, Ş.A. kapıyı açar açmaz içeri giren A.K. "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi.

Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" dedi ve evinden çıkmasını istedi.

Reddedildiğine ikna olmayan A.K. "İnanmıyorum sana, beni istemediğine yemin et" deyip Kur'an'a el basmasını istedi. A.K'nin bir an evvel gitmesi için Ş.A. defalarca Kur'an'a el bastı.

"HAKKINI HELAL ET"

"Beni istemiyor musun?" diye tekrar soran A.K, olumsuz yanıt alınca "Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan senle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et" diyerek evden çıktı. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı kadın, meslektaşından şikayetçi oldu.

KOMŞUSU TEŞHİS ETTİ

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ş.A.'nın komşusu A.K'yi teşhis etti. Soruşturma dosyası A.K'nin Antalya'da görevli olması sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

JET HIZIYLA AÇIĞA ALINDI

Yaşanan garip olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Cumhuriyet Savcısı A.K. hakkında inceleme ve soruşturma izni verildi. HSK Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılan inceleme sonucu rapor oluşturuldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, jet hızıyla toplanarak takıntılı savcının açığa alınmasına karar verdi.

Saplantılı savcı dehşeti! SAPLANTILI SAVCI DEHŞETİ!

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