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Ankara’da 17 yaşındaki Kader Yiğit, sevgilisinin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu! Kan donduran savunma

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Ankara’da 17 yaşındaki Kader Yiğit, sevgilisinin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu! Kan donduran savunma

Ankara’da 17 yaşındaki Kader Yiğit erkek arkadaşının ateşlediği tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan gen kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, şahsın savcılıktaki savunması kan dondurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olay, Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Kader Yiğit, arkadaşı18 yaşındaki Y.B'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.B, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli Y.B. savcılık ifadesinde, maktul ile sevgili olduklarını, olayın yaşandığı yere yakın gecekonduda ikamet ettiklerini söyledi.

"ŞAKA YAPMAK İSTERKEN OLDU"

Olay günü, bir arkadaşının yemek daveti üzerine evden birlikte çıktıklarını belirten Y.B, çevredeki başıboş köpeklerden korktuğu için yanına av tüfeğini aldığını ifade etti.

Yemeğin ardından alışveriş yaptıklarını anlatan şüpheli, "Daha sonra eve doğru birlikte yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım ancak ateş almadı. Boş olduğunu düşünüp şaka yapmak için Kader'e doğrulttum. Ardından 'Aşkım bakar mısın' diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım ve tüfek ateş aldı. Şaka yapmak isterken oldu." ifadelerini kullandı.

Kader'i öldürme amacıyla hareket etmediğini iddia eden şüpheli, yaşanılanlardan pişman olduğunu söyledi.

AĞABEYİNDEN KORKUNÇ İDDİALAR

Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit, olayla ilgili çelişkilerin olduğunu söyleyerek, "Kader benim öz kardeşim, bir de ablam var. Üçümüz de yurtta büyüdük. Kardeşimin yaşı 17 idi, Nisan'da 18 olacaktı. Şakalaşırken silah patlamış. Tüfekle vurulduğunu söylüyorlar. İfadeler çok çelişkili. Orada 4 erkek varmış, birisinin ismini gizliyorlar. Belki de birlikte plan yaptılar birbirlerini koruyorlar. Cezayı Yusuf B. şu anda çekiyor. Bu benim yüreğimi soğutmuyor. Kardeşimi neden o saatte oraya çağırıyorlar? Neden dolu silahla geziyorlar? Zanlı silahı Harun denilen birisinden almış" şeklinde konuştu. Birden fazla suçlu olduğunu ileri süren Yiğit, "Olay sırasında biz evdeydik. Kardeşimin ölümü saat 10.30 sıralarında olmuş. Bana sabah 9'da haber verdiler. Ben adalet istiyorum. Olaydan saatler sonra haberim oldu. Bu işte bir çelişki var. Kurşunun Kader'e bilerek isabet ettirildiğini düşünüyorum. Kurşunları daha önce de doldurup boşaltmışlar. Ben bu olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Kader hayatına aldığı insanlarda seçiciydi. Herkesi hayatına almazdı. Şahsı tanımıyorum. Kader'in sevgilisi olduğu söyleniyor. Orada bir şey oldu ve bir kişinin üzerine yıkıldı. Tüm suçluların cezalarını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

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