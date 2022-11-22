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YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ: Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye'nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ: Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye’nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre?

Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutmaya başladı. Baraj, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak. Peki, Yusufeli Barajı özellikleri nelerdir? Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye'nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre? İşte dev proje Yusufeli Barajı hakkında merak edilenler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Kasım'da hizmete açılan Yusufeli Barajı, Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor. Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanında devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun da sahibi olacak olan Yusufeli Barajı'nın özellikleri merak ediliyor. Peki, Yusufeli Barajı özellikleri nelerdir? Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye'nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre? İşte cevaplar...

YUSUFELİ BARAJI HANGİ AKARSU ÜZERİNDEDİR?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ

Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip bulunuyor. Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alıyor.

Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.

Yusufeli Barajı proje karakteristikleri;

Tipi: Çift Eğrilikli Beton Kemer
Kret Kotu: 715 m
Kret Uzunluğu: 490 m
Talvegden Yüksekliği: 220 m
Temelden Yüksekliği: 275 m
Gövde Hacmi: 4.000.000 m3
Ünite Sayısı: 3 adet
Türbin Tipi: Düşey Eksenli Francis
Ünite Gücü: 186 MW
Toplam Kurulu Güç: 558 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 1 888 GWh/yıl

Proje kapsamında 4.000.000 m3 gövde kütle betonu ve 1.370.000 m3 konvansiyonel beton olmak üzere toplam 5.370.000 m3 beton dökülmüş olup, baraj ve tesislerine ait uygulama ve detay proje hazırlanması (kalıp, ard soğutma sistemi, enjeksiyon ve ölçüm cihazları) hizmetleri verilmiştir.

275 metre yüksekliğindeki baraj gövdesi her biri 3.0'er m yükseklikteki 1910 adet beton bloktan oluşmuş ve gövde yüksekliği boyunca her 25.0 metrede bir gövdeyi boyuna kat eden toplam 5.0 km uzunluğunda kontrol galerileri imal edilmiştir.

Baraj ve tesislerine ait toplamda 8,353.0 m araştırma sondajı, 391,954.9 m kontak konsolidasyon enjeksiyonu ve drenaj delgisi projeleri yapılmıştır. Gövde üzerindeki dolusavak yapısı karşıdan alışlı, her biri 11.50 m uzunluğunda 3 açıklıklı, 8.5 m yüksekliğinde radyal kapaklı ve 2,940 m3/s deşarj kapasiteli olarak tasarlanmıştır.

Baraj gövdesi sağ sahilde projelendirilen 2 x Ø 8.5m çapındaki T1 ve T2 dolusavak tünellerinden her biri 1,200 m3/s deşarj kapasiteli olup, T1 ve T2 dolusavak tünelleri ile H1 ~ H4 havalandırma şarftları imal edilmiştir.

Mantar kesitli yeraltı santrali 110m x 24m x 55 m ölçülerinde olup; 3 adet üniteyi kapsayan 75.20 m'lik üniteler bloğu, 18.50 m'lik montaj bloğu ve 16.20 m'lik idari bloktan oluşmaktadır. Yeraltı yapılarından Transformatör Bloğu ise 83.25 m x 20.68 m x 20.20 m ölçülerinde projelendirilmiştir. 3 adet bloktan oluşan ve 565.00m kotunda yer alan Gaz Yalıtımlı Şalt Binası (GIS) 16.50 m x 100.0 m ölçülerinde imal edilmiştir.

Baraj gövdesi memba sağ sahilinde ise yatık çan ağzı su alma yapısı, Ø 14 çapında ve 78.0 m yüksekliğinde düşey kapak kontrol şatfı, branşman, enerji tünelleri, alt ve üst dirsek yapıları ile Ø 9.0 m çapında ve 110.50 m yüksekliğindeki düşey enerji şaftını kapsayan ve planda 270.53 m uzunluktaki enerji yapıları projelendirilmiştir.

Proje kapsamındaki düşey şaft imalatları yükselen delgi (raise boring) metoduyla yapılmıştır. Emme borusu tünelleri, kapak kontrol yapıları, branşman yapısı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve Ø 5.7 m ~ Ø 10.0 m çapındaki kuyruksuyu tünellerini kapsayan kuyruksuyu yapıları da planda 128.50 m uzunluğundadır.

Baraj gövdesi üzerinde yer alan 2,940 m3/s deşarj kapasiteli 3 gözlü dolusavaktan bırakılan sular, 130 m uzunluk ve 35 m taban genişliğinde olacak şekilde projelendirilen ve tabanda 3.0 m kaplama kalınlığına sahip, taban ve yan duvarları donatılı olarak imal edilen enerji kırıcı havuzda (EKH) toplanmaktadır.

Yusufeli Barajı nerede, ne zaman açılacak? YUSUFELİ BARAJI NEREDE, NE ZAMAN AÇILACAK?
Dünyanın en büyük 5’inci barajı açıldı YUSUFELİ BUGÜN AÇILIYOR!

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