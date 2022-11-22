YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ: Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye’nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Kasım'da hizmete açılan Yusufeli Barajı, Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor. Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanında devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun da sahibi olacak olan Yusufeli Barajı'nın özellikleri merak ediliyor. Peki, Yusufeli Barajı özellikleri nelerdir? Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye'nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre? İşte cevaplar...

YUSUFELİ BARAJI HANGİ AKARSU ÜZERİNDEDİR?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.