Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliği taşıyan Yusufeli Barajı, dünyada ise beşinci sırada yer alıyor. Elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkı sağlayacak olan Yusufeli Barajı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Peki, Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ve HES ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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