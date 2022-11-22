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Haberler Galeri Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliği taşıyan Yusufeli Barajı, dünyada ise beşinci sırada yer alıyor. Elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkı sağlayacak olan Yusufeli Barajı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Peki, Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ve HES ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:57
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Yusufeli barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

Türkiye için önemli projelerden biri daha hayata geçiyor...275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın açılışı bugun yapılacak. Bu haberin ardından vatandaşlar, "Yusufeli Barajı nerede, Yusufeli Barajı ne zaman açılacak, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Yusufeli Barajı ve HES projesi hakkında merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yusufeli barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

YUSUFELİ BARAJI HANGİ İLDE?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır.

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir. Su tutmaya başlayan barajın açılışı gerçekleştiriliyor.

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Yusufeli barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj olan Yusufeli Barajı ve HES, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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Yusufeli barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

YUSUFELİ BARAJI AÇILIŞI NE ZAMAN?

Temeli 2013 yılında atılan, Türkiye'nin en yüksek barajı bugün saat 13.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla bugün hizmete açılacak.

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Yusufeli barajı nerede, hangi ilde? TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BARAJI VE HES ne zaman açılacak?

YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ NELER?

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı inşası tamamlandı. Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.