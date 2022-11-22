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Van'da ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’! 1035 personel katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Van’da ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’! 1035 personel katıldı

Van İl Jandarma Komutanlığınca bin 35 personelle ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı. Açıklamada, “Jandarma sorumluluk sahasında 122 unsur ve 10 köpek unsuru olmak üzere toplam bin 35 personel görev almıştır." ifadelerine yer verildi.

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