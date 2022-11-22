2023 hac kurası ne zaman? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? Hac kayıtları nereden yapılacak?

Hac kurası ne zaman çekilecek? Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adayları, 2023 yılında yeni bir hac kurasının olup olmadığını araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak. Peki, 2023 yılı hac kayıtları ne zaman nereden nasıl yapılacak? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? İşte, detaylar...