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2023 hac kurası ne zaman? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? Hac kayıtları nereden yapılacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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2023 hac kurası ne zaman? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? Hac kayıtları nereden yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Hac seferleri 2022 yılında yeniden başlamıştı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2023 hac kura çekimleri merak konusu oldu. 2023 hac kurası ne zaman? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? Hac kayıtları nereden yapılacak? İşte, detaylar...

Hac kurası ne zaman çekilecek? Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adayları, 2023 yılında yeni bir hac kurasının olup olmadığını araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak. Peki, 2023 yılı hac kayıtları ne zaman nereden nasıl yapılacak? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? İşte, detaylar...

2020 yılında yapılan kurada ismi çıkan ve kayıtlarını yaptıran hacı adayları haklarını 2022 yılında kullandı. Yeni yıl öncesinde başvuru işlemlerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.

2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2023 yılına ait hac kura tarihini açıklamadı. 2023 hac kuralarının kasım ayı ortası ve aralık ayı başı gibi yapılması bekleniyor.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kuraları e-Devlet üzerinden alınıyor. 2023 yılı hac ön kayıt işlemleri henüz başlamadı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri'nin açıklama yapması bekleniyor.

Ön kayıtların aralık ayında başlaması kuraların ise ocak ayında çekilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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