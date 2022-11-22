2022 Efsane Cuma SON DAKİKA: İndirimler başladı mı? Muhteşem Cuma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?
Efsane cuma başladı mı sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Muhteşem Cuma indirimelerinde vatandaşlar giyim, teknoloji, kozmetik gibi ihtiyaçlarını indirimli bir şekilde giderme fırsatı bulabiliyor. Peki herkesin merakla beklediği Efsane Cuma başladı mı? Muhteşem Cuma indirimleri kaç gün sürecek?
Her yıl Kasım ayının belirli bir zaman aralığında yılın en büyük indirimleri gerçekleşiyor. Bu büyük indirimlerden yararlanmak isteyenler arama motorlarında "Efsane cuma başladı mı?", "Muhteşem cuma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda olacak? Efsane cuma indirimleri ne zaman?
MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen efsane cuma indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma günü başlayacak. Markalar kendi insiyatifte bulunarak bu indirimlere dahil olabiliyor. O yüzden hangi markaların efsane cuma indirimi yapacağına net bir bilgi bulunmamaktadır.
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE KADAR OLUR?
Efsane cuma indirimleri genel olarak gece yarısı başlayarak gün boyu devam etmektedir.Mağazalar ve online platformlarda ürünün satış fiyatı üzerinden yüzde 30'luk bir indirim yapılmakta.
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NEDİR?
Dünya genelinde Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri, Türkiye'de "Muhteşem ya da Efsane Cuma" olarak biliniyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.
Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.
Bir sonraki iddia ise;
1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.
1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.
Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.
1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 hac kurası ne zaman? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? Hac kayıtları nereden yapılacak?
- Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 2022 Monaco Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
- KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ! 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Kasım ayı MB faiz kararı beklentisi ne yönde?
- 2022 Efsane Cuma SON DAKİKA: İndirimler başladı mı? Muhteşem Cuma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?
- Mazota indirim var mı? 23 Kasım Çarşamba günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Yalı Çapkını finaliyle ilgili detay şoke etti! Ferit ve Seyran aşkı nasıl sonlanacak? İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak! İşte finali hakkında beklenen spoiler
- Arjantin elendi mi? Dünya Kupası tek maç mı? 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması elemeleri nasıl olacak?
- YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ: Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye'nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre?
- SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?
- ÇOCUKLU AİLELERE PARA DESTEĞİ | Çocuk parası ne zaman yatar? Kasım ayı çocuk para desteği ne kadar? Başvuru şartları neler?