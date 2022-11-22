2022 Efsane Cuma SON DAKİKA: İndirimler başladı mı? Muhteşem Cuma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

Her yıl Kasım ayının belirli bir zaman aralığında yılın en büyük indirimleri gerçekleşiyor. Bu büyük indirimlerden yararlanmak isteyenler arama motorlarında "Efsane cuma başladı mı?", "Muhteşem cuma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda olacak? Efsane cuma indirimleri ne zaman?

MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen efsane cuma indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma günü başlayacak. Markalar kendi insiyatifte bulunarak bu indirimlere dahil olabiliyor. O yüzden hangi markaların efsane cuma indirimi yapacağına net bir bilgi bulunmamaktadır.