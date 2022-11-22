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Tuzla'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Tuzla’da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Doğan Karbuz hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Doğan Karbuz'un kardeşi sinir krizi geçirdi.

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