Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak ve fırtına uyarısı | Yağmur bulutları radara yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşerken soğuk hava dalgasının bazı illerde etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerlerinde megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı.
Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kar yağışının olduğu Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfır dereceye kadar indi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni haftada yurda giriş yapan yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SAĞANAK VE FIRTINA RADARA YANSIDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası radar görüntülerine de yansıdı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış etkili olacak.
24 KASIM PERŞEMBE
25 KASIM CUMA
26 KASIM CUMARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 12°C
Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
- VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları açıklandı mı?
- TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? Antalya TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
- Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım Masterchef Türkiye hangi yarışmacı elendi? Finalist olacakken elendi...
- Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...
- Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...
- Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne?
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ, TEFE-TÜFE...