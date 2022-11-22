Meteoroloji’den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak ve fırtına uyarısı | Yağmur bulutları radara yansıdı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı