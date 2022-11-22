Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu önemli günde öğretmenlerini mutu etmek isteyen öğrenciler, 'Öğretmenler Günü ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında Öğretmenler Günü tarihi merak edilen konular arasında. Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında Öğretmenler Günü tarihi merak edilen konular arasında. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.
Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "Başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
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