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İzmir’de cezaevi aracı tırla çarpıştı! 1’i ağır 6 cezaevi personeli yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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İzmir’de cezaevi aracı tırla çarpıştı! 1’i ağır 6 cezaevi personeli yaralı

İzmir’de, tır ile çarpışan cezaevi aracındaki 6 cezaevi personeli yaralanırken, birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sebebiyle İzmir-Çanakkale Karayolu’nun İzmir yönü trafiğe kapatıldı.

Kaza, öğle sularında İzmir-Çanakkale Karayolu Eski Foça Kavşağı'nda gerçekleşti. Aliağa istikametinden gelen E.Ö. kontrolündeki 06 DF 8920 plakalı cezaevi aracı, İzmir istikametinden gelerek Foça'ya dönüş yapan Ö.A. hamiyetindeki tırla çarpıştı.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise cezaevi aracından çıkarılan 6 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumunda görevli 6 personelin bulunduğu araçta kazanın şiddetiyle ağır hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale Karayolu'nun İzmir yönü kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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