Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Dalgalar metrelerce yükseldi
Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotunda metrelerce yükselen dalgalar görüntülendi. İşte o anlar...
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
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