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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Dalgalar metrelerce yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Marmara Denizi’nde korku dolu anlar! Dalgalar metrelerce yükseldi

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotunda metrelerce yükselen dalgalar görüntülendi. İşte o anlar...

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.

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