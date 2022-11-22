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Yola çıkacaklar dikkat! Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli | İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor | İşte iptal olan seferler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Yola çıkacaklar dikkat! Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli | İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor | İşte iptal olan seferler

Marmara genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO, İDo ve şehir hatlarında birçok vapur seferi iptal edildi. Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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