Kastamonu D100’de bariyerlere çarpan minibüs takla attı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki 55 C 3669 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada minibüste bulunan R.V. ve H.K. yaralandı.

Kazada sürücü ve diğer 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.