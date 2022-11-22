Kastamonu D100’de bariyerlere çarpan minibüs takla attı! Yaralılar var
YAŞAM İHA
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda bariyerlere çarpan minibüsün takla atması neticesinde 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve diğer 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki 55 C 3669 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada minibüste bulunan R.V. ve H.K. yaralandı.
Kazada sürücü ve diğer 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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