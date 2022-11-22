İstanbul’da şiddetli lodos etkili oldu! Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı
YAŞAM DHA
İstanbul’da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dev dalgalarla kıyıya vuran kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlatıldı. İşte o görüntüler...
İstanbul'da iki gündür lodos etkili oluyor.
Dev dalgaların sürüklediği kırmızı renkteki yosunlar Caddebostan Sahili'ni ve kayalıkları kapladı.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahil boyunca yosunları iş makinelerin yardımıyla toplamaya devam ediyor.
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