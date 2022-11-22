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Kastamonu'da feci kaza! Ambulans devrildi: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Kastamonu’da feci kaza! Ambulans devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans orta refüje devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

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