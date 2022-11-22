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Antalya'da yazdan kalma günler! Denize girip güneşlendiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Antalya’da yazdan kalma günler! Denize girip güneşlendiler

Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler kasım ayında denizde yüzüp, sahilde güneşlendi. Çocuklarıyla sahile gelen yerleşik yabancılar da denizin ve pırıl pırıl Akdeniz güneşinin keyfini çıkardı.

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