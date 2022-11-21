İstanbul yolunda feci kaza! Otomobille TIR'a arkadan çarptılar! 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Rize'den yola çıkarak İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkiinde TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan kazada araç içinde bulunan Demir ailesinden 3 kişi de hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Rize'den İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde arızalanan tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilden yola savrulan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte arızalanan 34 ZBN 87 Mercedes marka tıra, Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı.
Otomobil adeta parçalanırken, sürücü Mustafa Demir ve Hatice Demir ile Mehmet Emin Demir yola savrularak ağır yaralandı.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ailesinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ailenin Rize'den İstanbul'a gittiği öğrenildi. Demir ailesinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekiplerince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kazaya karışan iki aracın da yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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