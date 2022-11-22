İstanbul’un barajlarında su seviyesi yüzde 35,47 olarak ölçüldü

Verilere göre kentin bir bölümünde etkili olan yağışlar barajlara yüzde 0,07'lik bir artış getirdi.

Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,72, Terkos'ta yüzde 40,52, Sazlıdere'de yüzde 41,60, Alibeyköy'de yüzde 18,51, Büyükçekmece'de yüzde 42,73, Ömerli'de yüzde 37,04 Darlık'ta yüzde 36,29, Elmalı'da 39,46, Kazandere'de 11,79, Pabuçdere'de 3,38 olarak kaydedildi.