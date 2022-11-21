21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
ABONE OL
Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Datça açıklarında gece saatlerinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Datça açıklarında gece 02.25'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.21 05:26:08 39.6042 40.4982 3.2 -.- 1.7 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.11.21 04:54:16 38.4820 42.9012 25.0 -.- 1.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2022.11.21 04:16:21 35.8425 26.3935 70.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.21 03:45:04 38.4787 28.3840 5.0 -.- 1.4 -.- ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.11.21 03:17:45 38.9172 43.4018 15.2 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.21 02:50:13 35.0072 25.9775 19.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.21 02:25:00 35.8350 26.4292 69.2 -.- 5.3 5.2 AKDENIZ İlksel


2022.11.21 02:22:18 39.1203 42.3162 9.0 -.- 1.7 -.- RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS) İlksel
2022.11.21 02:00:15 42.4343 43.8063 5.0 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlksel
2022.11.20 23:58:13 38.9367 43.4695 27.2 -.- 1.3 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.20 22:13:07 40.8162 42.6933 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.20 21:37:49 38.3698 27.1697 5.4 -.- 2.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.20 21:05:12 40.1057 38.7845 5.6 -.- 2.1 -.- TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2022.11.20 21:02:11 40.1023 38.7722 6.9 -.- 2.7 -.- TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2022.11.20 21:01:28 38.7332 42.5542 4.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.20 20:47:27 37.9192 27.3093 5.4 -.- 2.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.11.20 20:42:03 38.7420 42.5897 7.8 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.20 20:40:49 38.7050 42.4822 5.0 -.- 1.7 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.20 20:25:31 35.0332 25.1908 19.0 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.20 20:24:02 37.8643 29.3248 14.1 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.11.20 18:19:02 38.3337 27.1597 5.3 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.20 16:25:01 37.0932 28.4302 7.3 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.20 15:58:14 37.7882 26.8393 5.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.20 15:46:33 39.9837 39.6985 8.8 -.- 2.4 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2022.11.20 14:56:13 37.9937 27.1490 6.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA