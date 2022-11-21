Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Datça açıklarında gece saatlerinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Datça açıklarında gece 02.25'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.21 05:26:08 39.6042 40.4982 3.2 -.- 1.7 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.11.21 04:54:16 38.4820 42.9012 25.0 -.- 1.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2022.11.21 04:16:21 35.8425 26.3935 70.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.21 03:45:04 38.4787 28.3840 5.0 -.- 1.4 -.- ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.11.21 03:17:45 38.9172 43.4018 15.2 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.21 02:50:13 35.0072 25.9775 19.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.21 02:25:00 35.8350 26.4292 69.2 -.- 5.3 5.2 AKDENIZ İlksel
2022.11.21 02:22:18 39.1203 42.3162 9.0 -.- 1.7 -.- RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS) İlksel
2022.11.21 02:00:15 42.4343 43.8063 5.0 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlksel
2022.11.20 23:58:13 38.9367 43.4695 27.2 -.- 1.3 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.20 22:13:07 40.8162 42.6933 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.20 21:37:49 38.3698 27.1697 5.4 -.- 2.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.20 21:05:12 40.1057 38.7845 5.6 -.- 2.1 -.- TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2022.11.20 21:02:11 40.1023 38.7722 6.9 -.- 2.7 -.- TASTEMUR-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2022.11.20 21:01:28 38.7332 42.5542 4.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.20 20:47:27 37.9192 27.3093 5.4 -.- 2.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.11.20 20:42:03 38.7420 42.5897 7.8 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.20 20:40:49 38.7050 42.4822 5.0 -.- 1.7 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.20 20:25:31 35.0332 25.1908 19.0 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.20 20:24:02 37.8643 29.3248 14.1 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.11.20 18:19:02 38.3337 27.1597 5.3 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.20 16:25:01 37.0932 28.4302 7.3 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.20 15:58:14 37.7882 26.8393 5.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.20 15:46:33 39.9837 39.6985 8.8 -.- 2.4 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2022.11.20 14:56:13 37.9937 27.1490 6.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
- Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte hayatı...
- Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi?
- İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman?
- Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde, nikah masasında gelin ve damat olarak birlikte görülmemiştir?
- Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı, yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?
- Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 21 Kasım Pazartesi Çanakkale'de okullar tatil mi oldu? Tatil olan iller listesi...
- Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?
- Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular...
- Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı...
- EYT'li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...
- 21 Kasım Pazartesi günü okullar var mı, açık mı? Yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi? MEB takvimi...