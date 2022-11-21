Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte hayatı...

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

ıncal Uluç 1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya geldi. Anne tarafından Kilis'li, baba tarafından Çerkes'tir. Subay bir babanın evladıdır. Gazeteci Öcal Uluç ile kardeştir. Şimdilerde 82 yaşındadır.

Babası, 2. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan sınırında görevliydi. Bundan dolayı, 3 yaşına kadar anneannesinin yanında büyüdü. Daha sonrasında ailesi ile birlikte yaşamaya başladı.