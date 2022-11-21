Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte hayatı...
Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazetecinin hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayatı...
Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Usta gazeteci Hıncal Uluç'un vefat ettiği iddiaları gündeme geldi. Hayranları Hıncal Uluç'un sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayatı...
HINCAL ULUÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Uluç 83 yaşındaydı.
Hıncal Uluç, uzun yıllardır devam ettiği köşe yazılarıyla Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak biliniyordu.
HINCAL ULUÇ KİMDİR?
ıncal Uluç 1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya geldi. Anne tarafından Kilis'li, baba tarafından Çerkes'tir. Subay bir babanın evladıdır. Gazeteci Öcal Uluç ile kardeştir. Şimdilerde 82 yaşındadır.
Babası, 2. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan sınırında görevliydi. Bundan dolayı, 3 yaşına kadar anneannesinin yanında büyüdü. Daha sonrasında ailesi ile birlikte yaşamaya başladı.
Babasının tayini Balıkesir'in Bandırma ilçesine çıktı. Hıncal Uluç da ilk öğrenimine burada başladı. Daha sonrasında Kilis'e taşınınca ilk öğrenimini burada tamamladı. 2 yılın ardından ailesi ile birlikte Antakya'ya taşınan Uluç, ortaokulu Antakya'da, lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı.
Ankara Kurtuluş Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine başladı. Asıl amacı, İstanbul'da İngilizceyi öğrenebilmekti. Ancak kısa bir sürenin ardından Ankara'ya dönüş yaptı. Bu kez de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne başladı.
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