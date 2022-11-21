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Sokakların tescilli müzisyenleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Sokakların tescilli müzisyenleri

Bursa’da sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan “Bursa’nın her sokağı ayrı bir şarkı” projesine katılan sanatçıların sayısı 192’ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurup değerlendirmeden başarıyla geçen 2'si yabancı uyruklu 9 müzisyen daha sokak sanatçısı kartı almaya hak kazandı.

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