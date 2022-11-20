Dünya Kupası şarkısını kim yaptı? Katar Dünya Kupası şarkısı 2022 ismi ne? Sosyal medya ikiye bölündü! İşte dinleyenlerin yorumları

*Abi Shakira ve Jlo öldü mü de Nicki Minaj'a bu şarkıyı yaptırdınız. nicki Minaj severim de bu şarkı Dünya Kupası'na olmamış

*2026 Dünya Kupası'na Shakira dönmeli 2 şarkısı var ikisi de en iyisi

*Shakira: "Allah bir daha bu millete Dünya Kupası şarkısı yazdırmasın."

*Cornetto reklamlarını Yalın'dan, Dünya Kupası şarkılarını Shakira'dan başkası yapmasın.