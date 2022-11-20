Dünya Kupası şarkısını kim yaptı? Katar Dünya Kupası şarkısı 2022 ismi ne? Sosyal medya ikiye bölündü! İşte dinleyenlerin yorumları
2022 Dünya Kupası'nın ilk maçı bugün ev sahibi Katar ve Ekvador ekibinin mücadelesiyle başlıyor. Heyecanın dorukta olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası'nın taraftar şarkısı gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler arama motorlarında "Dünya Kupası şarkısını kim yaptı?", " Dünya Kupası şarkısı ismi ne?" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. İşte merak edilenler...
Dünya Kupası şarkısını kim yaptı sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Futbola ilgi duyan ya da duymayan herkesin ilgiyle takip ettiği Dünya Kupası taraftar şarkısı yayımlandı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıyı dinledikten sonra ikiye bölündü. Peki Dünya Kupası şarkısı beğenildi mi? Dünya Kupası şarkısını kim yaptı? Dünya Kupası şarkısı ismi ne? İşte dinleyenlerin yorumları...
DÜNYA KUPASI ŞARKISINI KİM YAPTI?
FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı. 'Tukoh Taka' isimli şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendiriyor.
Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.
SHAKİRA BU YIL YOK
Dünya Kupaları ile özdeşleşen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bu dünya kupasında olmayacak. Kolombiyalı şarkıcının ismi bir zamandır, bir grup şarkıcıyla birlikte dev organizasyonun açılış seremonisi için geçiyordu. Ancak İspanyol basınındaki haberlere göre sanatçı kendisine bu yönde gelen talebi geri çevirdi.
Açılışta BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi dünya isimlerinin konser verileceği öne sürüldü.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Yayınlandığı andan itibaren 5 milyon izlenmeye yaklaşan şarkıda sanatçılar İngilizce, Arapça ve İspanyolca olmak üzere 3 dil kullanıyor. İşte ''Tuhok Taha'' şarkısını dinleyenlerin yorumları:
*Dünya Kupası şarkılarını sadece Shakira yazsın ya
*Shakira waka waka da kalmalıydık bence dünya ondan sonra devam etmemeliydi
*Abi Shakira ve Jlo öldü mü de Nicki Minaj'a bu şarkıyı yaptırdınız. nicki Minaj severim de bu şarkı Dünya Kupası'na olmamış
*2026 Dünya Kupası'na Shakira dönmeli 2 şarkısı var ikisi de en iyisi
*Shakira: "Allah bir daha bu millete Dünya Kupası şarkısı yazdırmasın."
*Cornetto reklamlarını Yalın'dan, Dünya Kupası şarkılarını Shakira'dan başkası yapmasın.
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- Dünya Kupası şarkısını kim yaptı? Katar Dünya Kupası şarkısı 2022 ismi ne? Sosyal medya ikiye bölündü! İşte dinleyenlerin yorumları
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