Ümraniye’de alacak verecek meselesinde kaçan sürücüyü durdurmak için bakın ne yaptı!
İstanbul Ümraniye’de bir şahıs, iddiaya göre borç verdiği şahıs araca binip kaçmaya çalışınca, kaputa atlayarak engel olmaya çalıştı. Araç şoförünün kaputu tutan şahsı düşürmeye çalıştığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Dudullu Mahalle'sinde 17 Kasım Perşembe günü saat 16.30 sularında iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 2 şahıs arasında tartışma yaşandı.
Borcu olan şahıs aracıyla kaçmaya çalışırken, alacaklı olan gitmesini önlemek için kaputun üzerine çıktı.
Kısa bir zaman böyle yolculuk yaptılar.
Kaçan şoför yer yer zikzaklar çizerek, kaputu tutan şahsı düşürmeye çalıştı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAÇAN KİŞİNİN DİŞLERİ DE KIRILDI
Görgü tanığı Emir Alkan, "Burada çalışıyorduk. Baktık bir kişi kaputun üzerinde gidiyordu. İleride durdurdu aracı. Sonra otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra çevredekiler araya girince dağıldılar. Bize alacak verecek meselesi olduğunu söylediler. Kaputu çıkan kişi alacaklı olanmış. Bir ticaret mi ne yapıyorlarmış. Kaçan kişinin dişleri de kırıldı" dedi.
"KAPUTUN ÜZERİNDE BİRİNİN OLDUĞU BİR ARABA GEÇTİ"
Ercan Aslan ise "Önümüzden kaputun üzerinde birinin olduğu bir araba geçti. Sonra geri döndü. Tartıştılar, parasını almış herhalde. Parayı alan kişi aracı kullananmış. Diğeri de kaputa tutunarak durdurmaya çalışmış. İleride durdurunca kavga çıkmış. İki tarafı da tanımıyoruz" diye konuştu.
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