Ümraniye’de alacak verecek meselesinde kaçan sürücüyü durdurmak için bakın ne yaptı!

KAÇAN KİŞİNİN DİŞLERİ DE KIRILDI

Görgü tanığı Emir Alkan, "Burada çalışıyorduk. Baktık bir kişi kaputun üzerinde gidiyordu. İleride durdurdu aracı. Sonra otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra çevredekiler araya girince dağıldılar. Bize alacak verecek meselesi olduğunu söylediler. Kaputu çıkan kişi alacaklı olanmış. Bir ticaret mi ne yapıyorlarmış. Kaçan kişinin dişleri de kırıldı" dedi.