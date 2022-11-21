İstanbul Beyoğlu’nda intikam cinayeti! Şahsın 10 yıl önce adliye önünde yaşanan çatışmada bir genci öldürdüğü ortaya çıktı
İstanbul’da 39 yaşındaki bir şahsın, seyyar satıcıdan salep aldığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın 10 yıl önce adliye meydanında çıkan çatışmada bir kişiyi öldürdüğü ve tutuklandığı belirlenirken, alınan ilk bilgilere göre intikam cinayetine kurban giden şahsın bir süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı ortaya çıktı. Polis sahte plaka kullanan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kulaksız'da dün saat 19.00 sularında meydana gelen olayda sokak üzerindeki seyyar satıcının yanına gelen 39 yaşındaki Murat Fırat Canlı, buradan salep almak istemiş, Canlı, seyyar satıcı Hasan Karakaya'dan salep aldığı esnada sokağa giren bir otomobilin içerisinden açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Canlı, boynuna isabet eden kurşunla yere yığılırken, seyyar satıcı Karakaya ise sol kolundan hafif şekilde yaralandı.
İNTİKAM CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan o silahlı saldırının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Murat Fırat Canlı sokak üzerindeki seyyar satıcının yanına geliyor. Canlı burada salep almak isterken, bir otomobil sokağa giriyor. Saldırganlar Canlı'nın yanından geçerken araçtan silahla ateş açıyor. Saldırı sonucu Canlı yere düşerken, saldırganlar ise aracın içerisinde hızla kaçıyor. Sesleri duyan vatandaşlar da panikle etrafa kaçışıyor.
SEYYAR SATICI KOLUNDAN YARALANDI
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakaya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Karakaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Canlı'nın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda ise hayatını kaybettiğini belirledi.
ARACA SAHTE PLAKA TAKMIŞ
Olayın ardından teyakkuza geçen polis ekipleri de, başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda saldırının mavi renkli bir otomobille gerçekleştirildiği ve plakasının da sahte olduğu tespit edildi.
ÖLDÜRÜLEN ŞAHIS CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Ayrıca öldürülen Murat Fırat Canlı'nın emniyette "kasten yaralama", "kasten öldürme" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, bir süre önce de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak ve olayı gerçekleştirip kaçtıkları aracı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
10 YIL ÖNCEKİ ÇATIŞMADA BİR GENCİ ÖLDÜRMÜŞ
Öte yandan saldırıda öldürülen Murat Fırat Canlı'nın, 8 Mayıs 2012 tarihinde Şişli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 20 Temmuz 2011 tarihinde Hasköy'de Volkan Çağlayan tarafından öldürülen Ömer Koçoğlu'nun cinayet davasının ardından çıkan silahlı kavgada, Koçoğlu'nun 31 yaşındaki arkadaşı Tahsin Pınar'ı silahla göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan Murat Fırat Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?
- Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli?
- Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?
- ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! 'O rakamları konuşuyor olacağız'
- SON DAKİKA! Sergen Deveci öldü mü, sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?
- TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?
- VGM BURS BAŞVURU EKRANI | Vakıflar Genel Müdürlüğü lisans burs başvurusu ne zaman son? VGM bursu ne kadar? Başvuru nasıl, nereden yapılır?
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
- Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? İşte hayatı...
- Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi?