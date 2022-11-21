İstanbul Beyoğlu’nda intikam cinayeti! Şahsın 10 yıl önce adliye önünde yaşanan çatışmada bir genci öldürdüğü ortaya çıktı

ÖLDÜRÜLEN ŞAHIS CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayrıca öldürülen Murat Fırat Canlı'nın emniyette "kasten yaralama", "kasten öldürme" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, bir süre önce de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak ve olayı gerçekleştirip kaçtıkları aracı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.