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Kitap şöleni coşkuyla başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Kitap şöleni coşkuyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının yer aldığı ‘Kitap Günleri’, kalabalık ve coşkulu bir törenle açıldı.

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