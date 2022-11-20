Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için flaş uyarı! 5 günlük hava durum raporu yayınlandı | Radar görüntüsü ortaya çıktı | Sağanak ve fırtına geliyor dikkat!
SON DAKİKA! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soğuk hava, fırtına ve sağanak yağışa dikkat çekildi. 5 günlük hava tahmin raporunda soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Bu arada Marmara ve birçok bölge için sağanak ve fırtına uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni haftada yurda giriş yapması beklenen soğukların hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den son dakika sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Sıcak havaların yerini soğuklara bırakırken, Kasım ayının sonlarına doğru bazı illerde soğuk hava etkisini göstermeye başladı.
RADAR GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası radar görüntülerine de yansıdı.
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Marmara genelinde devam eden kuvvetli lodosun, bu geceden itibaren pazartesi akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
21 KASIM PAZARTESİ
25 KASIM CUMA
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ile Ayvalık çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
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