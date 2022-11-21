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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında gerçekleştirildiğini bildirdi.

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