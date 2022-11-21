Abdurrahim Albayrak’ın AVM’nin  4.’üncü katından düşerek ölen torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlanıyor... Ailenin acısı boğazları düğümledi

Abdurrahim Albayrak'ın yakınları kendisini yanız bırakmazken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da cenaze törenine katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçmişte birlikte çalıştığı Albayrak'a bu acı gününde destek oldu.