Abdurrahim Albayrak'ın AVM’nin 4.’üncü katından düşerek ölen torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlanıyor... Ailenin acısı boğazları düğümledi
İstanbul’da AVM'nin dördüncü katından düşerek feci şekilde can veren Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Abdurrahim Albayrak'ın dün gittiği AVM'nin dördüncü katından düşerek can veren 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, son yolculuğuna uğurlanıyor.
AVM'NİN DÖRDÜNCÜ KATINDAN YERE ÇAKILDI
Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City's Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'ne getirilirken Bostancı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Abdurrahim Albayrak'ın yakınları kendisini yanız bırakmazken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da cenaze törenine katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçmişte birlikte çalıştığı Albayrak'a bu acı gününde destek oldu.
Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı. Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.
Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı ile çekildiği bir fotoğrafını 2018 yılında Instagram hesabından paylaşmış ve "Torunum Batuhan dedesini ziyarete geldi" notunu düşmüştü.
Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır" ifadelerine yer verdi.
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