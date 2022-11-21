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İzmir’de eski sevgili vahşeti! Özlem’i yalnız yaşadığı evde katletti! İşte caninin ifadesi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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İzmir’de eski sevgili vahşeti! Özlem’i yalnız yaşadığı evde katletti! İşte caninin ifadesi

İzmir Bergama’da Z.S., 28 yaşındaki eski sevgilisi Özlem Camgöz'ü tek yaşadığı evinde katletti. Camgöz'ün boynunda morluk, vücudunun pek çok yerinde darp izleri ile kesici alet yarası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp, cinayeti itiraf eden Z.S., ifadesinde, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım" şeklinde konuştu.

İzmir'in Bergama ilçesi Turabey Mahallesi'nde tek yaşayan kızı Özlem Camgöz'den haber alamayan Ali Osman Camgöz, merak edip, geçen akşam evine gitti. Kızını evde hareketsiz halde yatarken bulan Camgöz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Camgöz'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

VÜCUDUNDA PEK ÇOK DARP İZİ BELİRLENDİ

Camgöz'ün boynunda morluk, vücudunda darp izleri ile kesici alet yarası olduğu belirlendi. Boynundaki morluklardan Camgöz'ün boğularak öldürülmeye çalışıldığı üzerinde durulurken, cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Çalışma başlatan polis ekipleri, Özlem Camgöz'ün eski erkek arkadaşı Z.S.'yi gözaltına aldı. Z.S.'nin, polisteki ifadesinde; suçunu itiraf edip, olay günü Camgöz'ün evine gittiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada boğazını sıktığını söylediği öğrenildi. Camgöz'ün yere yığılmasından sonra evden çıktığını da anlatan Z.S.'nin, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım" dediği belirtildi.

"SIKILMAKTAN BOYNU MOSMOR OLMUŞ"

Baba Ali Osman Camgöz, "Çok üzgünüm. Yapan kişi yakalandı. Olayla ilgili çok bilgimiz yok. Boynunda izler var. Belinin üst kısmında bıçak izleri var. Boğuşma olmuş. Sıkılmaktan boynu mosmor olmuş. Normalde kızım serada çalışıyordu, o gün tatildi. İşteydim, aradım. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Kalktım, makineye çamaşırları atıyorum' dedi. Akşamüstü yanına geleceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Saat 11.30 gibi aradım, ulaşamadım. 15.00'te aradım, yine ulaşamadım. Akşamüstü yanına gittiğimde, kendisini ölü buldum. Acımız büyük" dedi.

Özlem Camgöz'ün akrabası Yılmaz Camgöz ise "Evde yalnızdı. Olayın ayrıntısı kamera kayıtlarından belli oldu. Bir kişi araçla gelip, iniyor. Duvardan atlayıp eve giriyor sonra da çıkıyor. Özlem evliydi, eşiyle anlaşamayıp ayrıldılar sonra başka biriyle görüşmeye başlamıştı. Olayı yapan da o kişi ama bir süredir aralarında bir şey yoktu, görüşmüyorlardı" diye konuştu.

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