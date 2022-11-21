3’ü bir arada: Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilalin buluştuğu kare mest etti
İstanbul’da eşi benzeri nadir görülecek bir ay manzarası objektife yansıdı. Tek karede bulunan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarasına sosyal medyada beğeni yağdı.
Ayın en güzel halini çekmeye çalışan pek çok fotoğrafçı yer yer astrolojik verilerden yardım alıyor zaman zamanda farklı programlardan yararlanıyor.
3'Ü BİR ARADA
İzmir'de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikayeler ile ay fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı İsa Turan; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi.
BU KAREYİ YAKALAMAK İÇİN 3 AY MESAİ HARCADI
Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu.
Turan, en doğru konumu bulduğu gün ise hava bulutlu olmasına rağmen ayın doğumunu timelpyse tekniği ile fotoğrafladı.
Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı.
Turan'ın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?
- Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli?
- Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?
- ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! 'O rakamları konuşuyor olacağız'
- SON DAKİKA! Sergen Deveci öldü mü, sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?
- TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?
- VGM BURS BAŞVURU EKRANI | Vakıflar Genel Müdürlüğü lisans burs başvurusu ne zaman son? VGM bursu ne kadar? Başvuru nasıl, nereden yapılır?
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
- Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? İşte hayatı...
- Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi?