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3’ü bir arada: Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilalin buluştuğu kare mest etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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3’ü bir arada: Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilalin buluştuğu kare mest etti

İstanbul’da eşi benzeri nadir görülecek bir ay manzarası objektife yansıdı. Tek karede bulunan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarasına sosyal medyada beğeni yağdı.

Ayın en güzel halini çekmeye çalışan pek çok fotoğrafçı yer yer astrolojik verilerden yardım alıyor zaman zamanda farklı programlardan yararlanıyor.

3'Ü BİR ARADA

Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal tek karede ÇAMLICA CAMİ, GALATA KULESİ VE HİLAL TEK KAREDE

İzmir'de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikayeler ile ay fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı İsa Turan; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi.

BU KAREYİ YAKALAMAK İÇİN 3 AY MESAİ HARCADI

Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu.

Turan, en doğru konumu bulduğu gün ise hava bulutlu olmasına rağmen ayın doğumunu timelpyse tekniği ile fotoğrafladı.

Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı.

Turan'ın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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