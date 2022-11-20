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Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Bostancı'nın Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Albayrak yaptığı ilk açıklamada "Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Düşen gencin, Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

ALBAYRAK'TAN İLK AÇIKLAMA: ÜZÜNTÜMÜ TARİF ETMEM İMKANSIZ

İş adamı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır" ifadelerine yer verdi.

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