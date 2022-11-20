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Tuzla'da fabrika yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Tuzla’da fabrika yangını!

Son dakika haberine göre Tuzla’da 2 katlı çinko kaplama fabrikasında yangın  çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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