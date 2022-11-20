TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT1, TRT Spor, TRT4K Dünya Kupası frekans güncelleme nereden yapılır? İşte frekans bilgileri...

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

Dünya Kupası maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yayınlanan duyuruda " TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.