TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT1, TRT Spor, TRT4K Dünya Kupası frekans güncelleme nereden yapılır? İşte frekans bilgileri...
TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunun Türkiye sınırları içerisinde daha kaliteli ve kesintisiz takip edilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini hatırlattı. Peki, TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT1 Dünya Kupası frekans güncelleme nereden yapılır? İşte frekans bilgileri...
TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT1 Dünya Kupası frekans güncelleme nereden yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası maçları TRT1, TRT Spor, TRT 4 K ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşacak. Pekİ, TRT1, TRT Spor, TRT4K Dünya Kupası frekans güncelleme nereden yapılır? İşte frekans bilgileri...
TRT1 FREKANS BİLGİLERİ
Dünya Kupası maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yayınlanan duyuruda " TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT1 20 KASIM CANLI YAYIN AKIŞI
11:50 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:25 Ev Sineması Kuşağı "İmkansız Olasılık"
15:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
17:00 Ana Haber
17:30 2022 Dünya Kupası Açılış Seremonisi
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Ekvador"
21:00 Teşkilat
23:45 Türk Sineması "Ayla"
DÜNYA KUPASI 1 HAFTALIK MAÇ PROGRAMI
20 Kasım Pazar:
19.00 Katar - Ekvador / TRT 1
21 Kasım Pazartesi:
16.00 İngiltere - İran / TRT 1
19.00 Senegal - Hollanda / TRT 1
22.00 ABD - Galler / TRT SPOR
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- TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT1, TRT Spor, TRT4K Dünya Kupası frekans güncelleme nereden yapılır? İşte frekans bilgileri...
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