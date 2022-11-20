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İzmir'de hareketli anlar! Denize düştü yardımına itfaiye yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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İzmir’de hareketli anlar! Denize düştü yardımına itfaiye yetişti

İzmir'de denize düşen şahıs, itfaiyenin dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. Üzerinden kimlik çıkmadığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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