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Elazığ’da cama çıkıp kafasına silah dayayan adam kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Elazığ’da cama çıkıp kafasına silah dayayan adam kamerada

Elazığ’da gece sularında cama çıkıp kafasına silah tutan adam için tüm önlemleri aldı. 9 saat boyunca devam eden çalışmalar sonucu ikna edilenb adam camdan indirildi.

Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Okulu Sokak'ta gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, H.K. gece saat 03.00 sıralarında cama çıkarak kafasına silah dayadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Polis çevre güvenliği alarak sokağa giriş çıkışları kapatırken, itfaiye ekipleri şahsın aşağı atlama ihtimaline karşı bina önünde şişme branda açtı.

Ardından müzakereci polis, şahsı ikna etmek için yanına çıktı.

9 SAATİN SONUNDA İKNA OLDU

9 saat boyunca polisin ikna etmeye çalıştığı şahıs, sonunda ikna edilerek aşağı indirildi.

Cama çıkıp kafasına silah dayadı! CAMA ÇIKIP KAFASINA SİLAH DAYADI!

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