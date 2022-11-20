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Maltepe’de gözü dönen baba hem kendine hem de çocuğuna bıçak dayadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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Maltepe’de gözü dönen baba hem kendine hem de çocuğuna bıçak dayadı

İstanbul Maltepe'de ailevi problemler yaşayan bir adam, sokak ortasında eline aldığı bıçakla hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı. Adrese gelen emniyet güçleri tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.

Olay, İstanbul'un Maltepe ilçesinde saat 14.00 sularında gerçekleşti.

İddiaya göre, ailevi problemler yasayan ve daha kimliği tespit edilemeyen bir baba, yanına aldığı bıçak ile sokak ortasında hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı.

VATANDAŞLARI DA TEHDİT ETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar kendisini sakinleştirmeye çalıştığında ise bıçakla onları tehdit ederek uzaklaştırdı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kısa süre içerisinde şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı! HEM KENDİNE HEM ÇOCUĞUNA BIÇAK DAYADI!

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