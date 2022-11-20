Maltepe’de gözü dönen baba hem kendine hem de çocuğuna bıçak dayadı
İstanbul Maltepe'de ailevi problemler yaşayan bir adam, sokak ortasında eline aldığı bıçakla hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı. Adrese gelen emniyet güçleri tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, ailevi problemler yasayan ve daha kimliği tespit edilemeyen bir baba, yanına aldığı bıçak ile sokak ortasında hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı.
VATANDAŞLARI DA TEHDİT ETTİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar kendisini sakinleştirmeye çalıştığında ise bıçakla onları tehdit ederek uzaklaştırdı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kısa süre içerisinde şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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