24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım’da okul var mı, ders işlenecek mi? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

Öğretmenler günü resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini alırken bu özel ve kıymetli günde öğretmenlerinin yüzünü güldürmek isteyen öğrenciler detayları araştırıyorlar. Bilgi ve ilimin temsilcisi olan öğretmenlerimize adanan bu özel gün resmi tatil sayılıyor mu? 24 Kasım'da okul var mı, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilenler...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Perşembe gününe denk gelmektedir.