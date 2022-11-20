24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım'da okul var mı, ders işlenecek mi? Öğretmenler günü resmi tatil mi?
24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Hz. Ali'nin "Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum" sözü öğretmenlerimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bizlere göstermektedir. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım'da okul var mı, ders işlenecek mi?
Öğretmenler günü resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini alırken bu özel ve kıymetli günde öğretmenlerinin yüzünü güldürmek isteyen öğrenciler detayları araştırıyorlar. Bilgi ve ilimin temsilcisi olan öğretmenlerimize adanan bu özel gün resmi tatil sayılıyor mu? 24 Kasım'da okul var mı, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilenler...
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Perşembe gününe denk gelmektedir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler günü ülkemizde 1981 yılından itibaren kutlanmaya başlanmasına rağmen resmi tatil olarak sayılmamaktadır. Yani 24 Kasım Perşembe günü okullarda ders işlenmeye devam edecek.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir. Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir…
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.
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- 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım'da okul var mı, ders işlenecek mi? Öğretmenler günü resmi tatil mi?
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