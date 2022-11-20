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Aydın’da yakınlarının haber alamadığı şahsın sulama kanalında cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Aydın’da yakınlarının haber alamadığı şahsın sulama kanalında cesedi bulundu

Aydın’da, tarlasına gitmek üzere yola koyulan ve bir daha haber alınamayınca yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı 28 yaşındaki çiftçi Recep Ardıç’ın sulama kanalında cesedi bulundu. Jandarma, soruşturma başlatırken, motosikleti de kanaldan çıkan Ardıç’ın kaza yaptığı olasılığı üzerinde duruluyor.

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