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Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü konaklayacakları Elazığ'a ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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Herson’dan gelen 88 Ahıska Türkü konaklayacakları Elazığ’a ulaştı

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinden Türkiye'ye gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları Elazığ'a ulaştı. Konaklama merkezinde kalan ailelerine ve yakınlarına kavuşan Ahıskalı Türkleri, sevinç gözyaşı döktü.

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