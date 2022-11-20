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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberleri... Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi. Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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